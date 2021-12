На Шветочней схадзки Совиту МЗ присуствовал и Милянич

РУСКИ КЕРЕСТУР – Шветочна схадзка Совиту Месней заєднїци (МЗ) Руски Керестур, хтора ше традицийно отримує пред конєц рока пре зводзенє резултатох єднорочней роботи, отримана и того року, вчера 30. децембра, на хторей попри членох Совиту, представительох валалских здруженьох, институцийох и установох, присуствовал и предсидатель Општини Кула, Дамян Милянич.

У першей часци схадзки прилапени записнїк зоз 33. схадзки, як и Финансийни план за 2022. рок, и План явних набавкох за 2022, а потим представнїки валалских здруженьох, установох и институцийох мали нагоду визначиц тото цо поробене у 2021. року и плани за 2022. рок. Представнїки здруженьох вихасновали нагоду присуства предсидателя Општини Дамяна Милянича и предочели му почежкосци зоз хторима ше їх здруженя зочую, а предложели и можлїви ришеня.

На схадзки присуствовали представителє – Основней и штреднєй школи з домом школярох „Петро Кузмякˮ, Националного совиту, Фодбалского клубу „Русинˮ, керестурского Оддзелєня „Цицибанˮ ПУ „Бамбиˮ, Рускей матки, Дружтва за руски язик, литературу и културу, Здруженя паприґарох „Капсикум анумˮ, Здруженя женох „Байкаˮ, Добродзечного огньогасного дружтва, Ромскей заєднїци, Спортского дружтва „Русинˮ, Здруженя пензионерох Руски Керестур, Здруженя спортских рибарох „Колякˮ, Конїцкого клубу „Русинˮ, ЯКП „Рускомˮ, Здравственей амбуланти и Дома култури Руски Керестур.

Зоз схадзку предшедовал предсидатель Совиту Месней заєднїци Владимир Олеяр, а секретар МЗ Михайло Пашо, за конєц визначел вецей гуманитарни акциї хтори у тим року успишно реализовани и визначел добре сотруднїцство МЗ зоз шицкима валалскима здруженями и установами, як и зоз Општину Кула.

