ШИД – Явне комуналне подприємство „Стандард“ сообщело же на штварток, 15. юлия, будзе отримани традицийни вашар.

Пре пандемию вируса корона, остатнї вашар, хотри ше отримує каждого 15. у мешацу през рок, отримани 15. юния прешлого року.

Обвисценє „Стандарда“ и поволанка предавательом же би пришли на вашар и понукли свойо продукти, а источасно и купцом же би пришли куповац.

