ШИД – На штварток, 19. авґуста, на швето Преображеня Господнього, церква и вирни у Шидзе преславя храмове швето Кирбай.

Шветочна кирбайска Служба Божа почнє на 11 годзин, а на концу богослуженя по традициї будзе пошвецена и овоц.

