На штварток будзе схадзка Скупштини општини Кула

КУЛА – Осемнаста по шоре, схадзка Скупштини оптини (СО) Кула будзе отримана нєшка у Велькей сали СО Кула з початком на 11 годзин, а на дньовим шоре плановани 13 точки.

Предвидзене же би одборнїки перше одлучовали о преставаню и потвердзованю нових одборнїцких мандатох, потим буду гласац о предкладу Одлуки о приступаню виробку Плана розвою општини Кула за период од 2022. до 2028. року.

На дньовим шоре и Одлука о одредзованю компетентного орґана за видаванє под аренду польопривредней жеми у державней власносци на териториї општини, як и даскельо одлуки вязани за предаванє нєрухомосцох у општинскей власносци.

Плановане и прилапйованє рочного ликвидацийного звиту и финансийного звиту ЯП Завод за вибудов, як и розпатранє Звитох о роботи Народней библиотеки и Центру за социялну роботу.

На самим концу зашеданя локалного парламенту буду розришени и меновани нови члени – комисийох СО Кула, школских одборох, управних одборох установох котрим снователь Општина Кула, як и директор Народней библиотеки Кула и менованє окончователя длужносци на тоту функцию.

