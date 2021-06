СРИМСКА МИТРОВИЦА – Парохиянє у Срисмекй Митровици ше пририхтую до свойого храмового швета Вознесения Господнього котре будзе означене на штварток зоз Службу Божу на 11 годзин.

Попри тим, вони внєдзелю пошвецели и три икони котри ноша дому, посилаю своїм до швета и дарую своєй церкви. Так чудотворну икону Нєустаюцей помоци за свою церкву даровали фамелия Провчийових, икону Вознесения пошвецела фамелия Шевчук за свойо дзеци котри одселєли до Нємецкей а икону св. Параскеви за фамелию Гаврилюк.

