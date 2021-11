БАЧИНЦИ – У Подручней канцелариї Националного совиту Руснацох на штварток, з початком на 17 годзин, будзе отримане преподаванє на тему „Руснаци и Перша шветова война“.

Преподаванє ше отримує з нагоди 11. новембра 1918. року, Дня примиря у Першей шветовей войни, а отрима го дипломовани историчар Александар Радин.

