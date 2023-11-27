На штварток промоция кнїжкох и Усни новини НВУ „Руске слово” у Суботици

СУБОТИЦА – На штварток 30. новембра на 18 годзин у Городскей библиотеки у Суботици, Новинско-видавательна установа “Руске слово” и Завод за културу войводянских Руснацох на поволанку Дружтва Руснацох у Суботици, отримаю промоцию нових кнїжкох и Усни новини НВУ “Руске слово”.

У першей часци будзе промоция нових кнїжкох НВУ “Руске слово”, з акцентом на “Историї Руснацох” проф. др Янка Рамача. О виданьох буду бешедовац рецензентка кнїжкох o видавательней редакциї Ирина Гарди Ковачевич, одвичательни редактор видвательней Микола Шанта, совидаватель и директор Заводу за културу войводянских Руснацох мср Сашо Сабадош, рецензент Историї, шеф Оддзелєня за историю Филозофского факултету Нови Сад проф. др Дюра Гарди.

У другей часци буду Усни новини НВУ “Руске слово”, а бешедовац буду о установи директор др Борис Варґа, главна и одвичательна редакторка о новинох “Руске слово” Олена Планчак-Сакач, о аґенциї “Рутенпрес” одвичательна редакторка Вероника Вуячич и о часопису “Шветлосц” одвичательни редактор Микола М. Цап.

У програми наступи Шпивацка ґрупа Дружтва Руснацох у Суботици.