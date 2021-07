На штварток роботи на електричней мрежи у Руским Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – На штварток, 22. юлия, пре плановани роботи на електричней мрежи, у периодзе од 8,30 по 11 годзин, з часу на час ше будзе виключовац струю на шлїдуюцих адресох у Руским Керестуре.

Русинска 28-150 и 65-163 и бч, Ленїнова 2-100 и 3-149, Кратка 4-10 и 11-13, Роботнїцка 2-24 и 1-31, Сопки Йовґена 2-60 и 11-61, Сримского фронту 2-36 и 1-41 и бч, Янка Тота Боґмека 2-48 и 1-63 и бч, Иву Лоле Рибара 54 и 78 и и 61-98 и бч, Беґельска 24-46 и 3-17, Рибарска 2-4 и 1, Маршала Тита 64-70 и 57 -79 и бч, Фрушкогорска 66-94 и 549-63, Занатски центер 6 и 9, Бориса Кидрича 26-98 и 27-95 и бч, Владимира Назора 22-56 и 3-77 и бч, Дюри Кишюгаса 2-18 и 1- 27 и бч, Народного фронту 10-44 и 23-75, Ю.Н.А. 74-130 и 73-119, П. Ризнича 2-10 и 1-7, Сивч Йовґена 58-90 и 25-43.

