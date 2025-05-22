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На ютре Вивершни одбор Националного совиту Руснацох

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 8 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох Националного совиту Руснацох (Фрушкогорска 64) Вивершни одбор отрима 36. схадзку, на пияток 23. мая, на 12 годзин.

На схадзки ше будзе розпатрац предкладанє дньового шору за схадзку НС Руснацох и предкладанє одлукох по каждей предложеней точки. Слова будзе о менованю директора Руского народного театру (РНТ) Петро Ризнич Дядя, о розришеню и менованю предсидателя и членох Управного и Надпатраюцого одбору РНТ Петро Ризнич Дядя и Новинско-видавательней установи Руске слово и розришеню и менованю предсидателя и членох Управного одбору Заводу за културу войводянских Руснацох.

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