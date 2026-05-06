На ютре реприза дзецинскей представи „Авантури єдного робота”

РУСКИ КЕРЕСТУР – На ютре, 7. мая у Велькей сали Дома култури у Руским Керестуре, будзе реприза дзецинскей представи Авантури єдного робота.

Представу бавя члени дзецинскей драмскей секциї Драмского студия АРТ, а у режиї Мирослава Малацка и Ребеки Планчак.

Представу буду патриц керестурски дзеци хтори ю ище нє патрели, як и школяре зоз других наших местох, зоз: Дюрдьова, Нового Саду, Коцура, Вербасу, Кули, Суботици, Бачкей Тополї, Нового Орахова.

За госцох после представи будзе орґанизоване друженє у керестурскей школи, а орґанизаторе нащиви, Одбор за образованє Нaционалного совиту Руснацох.