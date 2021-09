На Ют’юбу обявена анимация популарней сликовнїци за дзеци „Фарби”

НОВИ САД – После успиху, кед за 25 днї прешлого року були розпредати тиражи обидвох сликовнїцох за дзеци „Фарби” и „Родзини”, НВУ „Руске слово” прешлого тижня обявело осемминутну видео анимацию сликовнїци „Фарби”.

Рисовани филм ше находзи на Ют’юб каналу Ruske slovo za dzeci, на тим ЛИНКУ, и то пияте и потераз найбогатше диґиталне авдио-визуалне виданє НВУ „Руске слово”, зробене о своїх моцох и зоз огромну потримовку тима, углавним младих и креативних фаховцох.

Илустрациї и компютерску анимацию направела Аня Гудак, на тексти авторкох Оксани Мудри Недич, Ани Мариї Рац, Кристини Шепински и Наташи Еделински Миколка.

Текст пречитала млада ґлумица Адриана Надь, а звук дизайновал Йован Живкович. Редаторка виданя Мелания Римар, а идейни креатор проєкту директор Установи Борис Варґа.

Видео анимация кнїжки „Фарби” у цалосци по змисту сликовнїци, котрого источашнє провадзи титл. Нєодлуга у плану анимация сликовнїци „Родзини” и других виданьох за дзеци у едициї НВУ „Руске слово” – „Заградка”.

