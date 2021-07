ЗМАЄВО – У филияли нововербаскей парохиї у Змаєве вчера, 7. юлия, преславене швето Рождества Йоана Хрестителя.

Того дня, на швето Яна, у тей парохиї ше означує и храмове швето – Кирбай. Службу Божу служел парох нововербаски о. Иґор Вовк, а после Служби шицких присутних парохиянох и помировал.

З нагоди того швета Служби Божей присуствовали числени вирни.

