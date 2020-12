На 20 годзин почнє онлайн Литературни вечар младих у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – Ювилейни, дзешати Литературни вечар младих у орґанизациї младежи зоз Културно-уметнїцого дружтва „Тарас Шевченко” з Дюрдьова будзе отримани онлайн нєшка, 30. децембра, на 20 годзин.

У програми, як и прешлих рокох, буду участвовац млади уметнїки котри ше представя зоз своїма творами. У програми будзе и шпиваня, граня, та и виводзеня скечох наших младих зоз Руского Керестура, Коцура, Нового Саду, Зомбора и Дюрдьова.

Програма почнє на 20 годзин, а годно ю провадзиц на Ют’юб каналу Mladež KUD Taras Ševčenko – Đurđov. На тим месце, програму мож одпатриц и накнадно.

Дзешати Литературни вечар финансийно потримало Роботне цело за младих Националного совиту Руснацох.

