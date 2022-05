На 32. „Ружовей заградки” жири вибрал композицию „Душа”, а публики ше пачела шпиванка „Поведз мила”

НОВИ САД – Зоз инструменталним виводзеньом композициї „Ружи, червени ружи” у Сербским народним театре у Новим Садзе, 8. мая, почал 32. Фестивал новей рускей шпиванки „Ружова заградка”.

Фестивал отворел заменїк ґенералного директора РТВ Йожеф Клем, а програму водзели Марина Сабадош и Доротеа Будински.

На Фестивалу виведзени 14 нови композициї, понеже шпиванка „Спознанє” нє виведзена, а гласац могла лєм присутна публика.

Пейцчлени жири у составе: Олена Пушкаш, Миролюб Мича Янкович, Ясмина Дюранїн, Снежана Янюшевич Євтич и Сенка Станкович вибрали побиднїкох хторим додзелєни награди.

Повелю за найлєпши текст достала Нада Батакович за писню „Злата герлїчка”, за найлєпши аранжман Повелю достал Мирослав Пап за композицию „Злата герлїчка”, а за найлєпшу интерпретацию награду достала Саня Дивлякович. Наградзени достали и пенєжни награди.

Треце место завжала композиция „Два карсцелї” автора Мирона Сивча, друге „Стара капурка” автора Йовґена Надя, а за побиднїцку шпиванку преглашена „Душа” Йована М. Йовановича хтору одшпивала Женска ґрупа КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова.

Публика зоз своїма гласами за найлєпшу композицию вибрала „Поведз мила”, хтору виведол Михайло Будински, а хтори мал чесц наступиц зоз авторскима композициями у ревиялней часци.

Фестивал бул директно преношени прейґ радия и телевизиї, як и прейґ интернету, а Руска редакция Радио Нового Саду зняла и ЦД на хторим шицки композициї зоз тогорочного Фестивалу.

