На III Подобовей колониї Еуфемия Гарди – 11 учашнїки

РУСКИ КЕРЕСТУР – На III Подобовей колониї Еуфемия Гарди. хтора отримана 9. октобра. участвовали дирекtно або индиректно 11 подобово творителє, а Колонию орґанизовала Руска матка (РМ) у Руским Керестуре.

На колониї участвовали творителє рижних ґенерацийох, од наймладшей школярки Еми Венґрин, прейґ младих Павлини Шепински и Валентину Гарди, по искусних Керестурцох Еуфемию Новта, Меланию Рамач, Михайла Виславския, Янка Бикия, Славка Папа, Владу Нярадия з Вербасу и Душици Спасоєвич Лончар и Станиї Вукович Дяни зоз Кули.

На платнох зоз олєйовима, лєбо акрилнима фарбами котри обезпечел орґанизатор, настали рижни подобово теми, од портрета по пейзажи и други мотиви зоз природи або абстрактни малюнки, а готови роботи буду виложени 28. децембра на окремней вистави у Спортскей гали, дзе и отримана Подобова колония.

У мено орґанизатора творительох привитали предсидатель Рускей матки Дюра Папуґа и фахови орґанизатор Мария Дорошки, а Колония отримана по проєкту РМ за финансованє и софинансованє програмох и проєктох очуваня, пестованя, презентациї и розвою култури и уметносци рускей заєднїци у Сербиї, по конкурсу Покраїнского секретарияту за културу и информованє АП Войводини и програмох и проєктох у обласци туризма Општини Кула у 2021. року, а у нєпоштредней орґанизациї Месного одбору РМ у Руским Керестуре.

