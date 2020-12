На V схадзки Скупштини општини Вербас усвоєни буджет за 2021. рок

ВЕРБАС – На V зашеданю Скупштини општини Вербас, одборнїки СО Вербас усвоєли локални буджет за 2021. рок. На остатнєй схадзки у 2020. року, на дньовим шоре були 25 точки, а найвецей розправи виволал остатнї ребаланс буджету за 2020. и буджет за 2021. рок. Схадзка тирвала аж 26 годзини, зоз пар краткима павзами, преноши општински сайт.

По словох предсидателя општини Вербас Предраґа Роєвича, плановани приход буджету у 2021. року виноши 1.649.151.430 динари, цо у одношеню на ребаланс буджету за 2020. рок звекшанє од 6,52 одсто.

И розходни бок буджету утвердзени на 1.649.151.430 динари, и як визначене, циль през розподзельованє средствох обезпечиц нєзавадзане функционованє шицких хасновательох буджету.

По словох Роєвича, найзначнєйши инвестицийни проєкти то роботи на вибудови транспортного цивоводу за воду за пице Южни крак – од Коцура ґу Змаєву, як и друга фаза истого проєкту ґу Бачкому Доброму Полю. Буду окончени и роботи на реконструкциї водоводней мрежи у часци Вербасу, на вибудови канализацийней мрежи на заходним краку, як и роботи на вибудови ґазового воду од ОШ „Светозар Милетич” и СФШ „4. юлий”.

Одборнїки опозицийней ҐГ „Ошлєбодзме Вербас” придали на предложени одлуки о буджету, як и на други одлуки, вецей стотки амандмани. Скупштинска векшина нє прилапела предложени вименки и корекциї, та одлуки усвоєни у формох у яких ше нашли пред одборнїками.

Скупштинска векшина дала согласносц на програми роботи и финансийни плани за 2021. рок ЯКП „Стандард”, Явней библиотеки „Данило Киш”, Културному центру Вербас, ЦФК „Драґо Йовович”, Центру за социялну роботу ОВ, Ґеронтолоґийному центру Вербас, Апотикарскей установи Вербас, Туристичней орґанизациї Вербас и Явней аґенциї за зоогиґиєну и польопривреду ОВ. Потримовку достал и План роботи Општинского штабу за позарядово ситуациї, а усвоєни и предклади Комисиї за кадровски, административни питаня и роботни одношеня.

