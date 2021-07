НВУ „Руске слово” глєда колпортерох новинох и кнїжкох у Новим Садзе

НОВИ САД – НВУ „Руске слово” глєда у Новим Садзе два профили колпортерох: за новини и кнїжки.

За тижньово новини „Руске слово” у Новим Садзе глєда особи котри би тижньово рознєсли 220 прикладнїки „Руского слова” нашим предплатнїком. По єдним чишлє гонорар би бул дакус векши од 5.000 динари (нето). Мешачно то 20.000 до 25.000 дин (завиши чи 4, чи 5 числа). Розноши ше штварток, пияток, соботу и нєдзелю. Робота нє чежка, алє ше треба находзиц. Треба рознєсц 50 числа рочнє, а найлєпше кед розноша два особи. Млади буду плацени прейґ задруґи.

У Новим Садзе новини „Руске слово” вше частейше пожня. Спочатку НВУ „Руске слово” у Пошти гуторели же то пре епидемийну ситуацию, а тераз вигварка же нє сцигую рознєсц, бо маю вельо роботи.

Тиж так, наша Установа глєда єдного колпортера-тарґовца зоз кнїжками. Рабат 20 одсто по прикладнїку, найвецей треба за фестивали, манифестациї и промоциї у Новим Садзе.

Зантересовани най пишу на: boris.varga.direktor@gmail.com.

