НВУ „Руске слово” и Завод за културу представени на Сайме кнїжкох

НОВИ САД – Остатнї дзень Медзинародного сайма кнїжкох у Новим Садзе, штварток, 10. марца, на главней бини у Мастер гали Новосадского сайму свойо виданя представели НВУ „Руске слово” и Завод за културу войводянских Руснацох.

После урядовей програми, дзе бешедоване о найновших и репрезентативних виданьох „Руского слова” и Заводу, на штанду Покраїнского секретарията за културу, явне информованя и одношеня з вирскима заєднїцами, промоция руских кнїжкох предлужена у менєй формалней атмосфери.

Завод за културу представел свойо найновше виданє – „Правопис руского язика зоз правописним словнїком”, о хторим бешедовал автор, проф. др Михайло Фейса. Потим, др Миряна Дєкич представела моноґрафию „Руски Керестур – живот и обичаї Руснацох у обєктиве фотоґрафох Будински”. Познєйше, бешеди було о заєднїцких виданьох Заводу за културу и НВУ „Руске слово” – Зборнїку зоз Пиятей науковей конференциї за студентох, младих науковцох и фаховцох, и сликовнїци „Карусел”.

Директор НВУ „Руске слово” др Борис Варґа на початку промоциї актуалних виданьох нашей Хижи визначел же влонї обявени скоро 20 кнїжки, а того року плани ище амбициознєйши. Понеже час на бини бул огрнїчени, з тей нагоди фокус бул виключно на уметнїцкей литератури, насампредз поезиї. Бешедоване о кнїжкох „Перли шветовей поезиї” Михала Рамача, „Трава, прах” Ирини Гарди Ковачевич, „Медзи двома побрежями” Олени Планчак Сакач и „Швет без сна” Кристини Афич, як и о збирки драмских текстох „Драмски колажи” Владу Нярадия. Авторе у розгварки з модератором, редактором Видавательней дїялносци публики пробовали приблїжиц свойо мотиви и инспирациї хтори их порушую на писанє. У предлуженю, на штанду Покраїнского секретарияту бешеди було и о виданьох „Руского слова” хтори скорей уж промововани на других подїйох лєбо манифестацийох. То кнїжки „Хто як сце” Меланиї Римар, „Женоблоґия” Ясмини Дюранїн, „Язични аларм” Блажени Хома-Цветкович, як и сликовнїца „Кухня”. Винїмок кнїжка „Приповедки” Янка Павловича о хторей тераз першираз бешедоване, а без сумнїву заслужує векшу повагу читательней явносци.

