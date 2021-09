НВУ „Руске слово” и ОЕБС 6. октобра орґанизую конференцию

НОВИ САД – НВУ „Руске слово” и Орґанизация за европску безпечносц и сотруднїцтво (ОЕБС) 6. октобра орґанизую зум-конференцию „Медийна стратеґия Републики Сербиї и Интерни медийни етични кодекс – Од права националних меншинох на информованє по унапредзенє професийних стандардох”.

Конференция ше орґанизує з потримовку Нєзависного здруженя новинарох Сербиї (НУНС) и Нєзависного дружтва новинарох Войводини (НДНВ), на котрей буду участвовац представнїки ОЕБС-а и Влади Републики Сербиї.

Тема конференциї будзе значенє институциї медийней самореґулациї, односно Интерного етичного медийного кодексу котри концом 2019. року подписали НВУ „Руске слово” и Национални совит рускей националней меншини.

Интерни етични медийни кодекс пионирске подняце рускей заєднїци у медийним систему Сербиї и часц є Акцийоного плану Стратеґиї розвою системи явного информованя у Републики Сербиї за период 2020. по 2025. рок.

