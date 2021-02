НДНВ: Защициц автономию редакциї словацких новинох „Глас люду” од политичних зраженьох

НОВИ САД – Нєзависне дружтво новинарох Войводини (НДНВ) вчера видало сообщенє у котрим поволало политични странки и актерох же би оможлївели нєзавадзану и професийну роботу медийскей хижи и редакциї словацких новинох „Глас люду”.

Як поведзене у сообщеню, нєрозяшнєни змени на чолє тей медийскей хижи, хтори постали часц роботи „Глас люду”, загрожую єй роботу, алє и роботу самей редакциї, и ясно указую на нєобходносц реґулованя статуса медийох чийо снователє национални совити националних меншинох.

Змена директорки Ани Худяновей и зраженє на релациї Националного совиту словацкей националней меншини и Управного одбору тей медийскей хижи загрожую роботу и угляд тих новинох на словацким язику.

НДНВ поволал политични странки зоз словацкей заєднїци и других гражданох же би ше озвали процив знєважованя медийских шлєбодох, бо без квалитетного информованя, нєт анї контроли у вирворйованю явного интересу.

