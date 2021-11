Недимович нащивел польопривреднїка Ивана Медєша

РУСКИ КЕРЕСТУР – Министер польопривреди, лєсарства и водопривреди и подпредсидатель Влади Сербиї Бранислав Недимович, вєдно зоз Покраїнским секретаром польопривреди, водопривреди и лєсарства Чедомиром Божичом нащивели польопривреднє ґаздовство младого Ивана Медєша.

Спред локалних власцох у нащиви були и предсидатель Општини Кула Дамян Милянич, секретар Месней заєднїци Руски Керестур Михайло Пашо, предсидатель Совиту МЗ Руски Керестур Владимир Олеяр и представителє Канцелариї за локални економски розвой Општини Кула. Попри тим, министра дочекали и домашнї польопривреднїки и предсидателька Здруженя продуковательох паприґи Капсикум анум Душица Орос.

Млади польопривреднїк Медєши ше занїма зоз шицкима конарами польопривреди, з тей нагоди визначел свойо плани за преширенє статкарства, а направел и огляднуце на винїмково чежки рок за керестурских паприґарох.

Министер Недимович виражел задовольство зоз числом вимогох за субвенционовани укладаня котри сцигую зоз Керестура, та аж и винєсол податок, же того року у валалє виплацени коло 65 милиони рижних субвенцийох.

