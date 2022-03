Никола Петкович участвовал на Окружним змаганю зоз математики

РУСКИ КЕРЕСТУР – На Општинским змаганю зоз математики хторе отримане концом фебруара у Основней школи Иса Баїч у Кули, Никола Петкович, школяр 4. класи Основней школи Петро Кузмяк у Руским Керестуре освоєл 3. место после хторого ше пласовал на Окружне змаганє, а хторе отримане всоботу 12. марца у Основней школи Братство єдинство у Зомборе.

На Окружним змаганю зоз математики участвовали вкупно двацецдвойо школяре штвартих класох зоз 11 школох, на хторим Никола Петкович освоєл 58 боди и завжал високе 15. место.

