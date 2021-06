Никола Планчак дал найвецей ґоли на турниру у Крущичу

КРУЩИЧ – На традицийней манифестациї Днї валала, днї жита хтора отримана внєдзелю у Крущичу, орґанизовани фодбалски турнир на хторим ше змагали 4 екипи когуцикох зоз Крущичу, Липару, Бачкого Брестовцу и Руского Керестура, а Русиновци освоєли 4. место.

Перше змаганє Русиново когуцики одбавели процив парнякох зоз Липару, од хторих страцели з резултатом 5:3, а на тим змаганю, окреме ше добре указал Никола Планчак хтори за свою екипу обезпечел шицки три ґоли.

Никола Планчак и у шлїдуюцим змаганю процив парнякох з Бачкого Брестовцу дал одлични два ґоли, а по єден дали и Марко Илич як и Йован Бошкович. И попри одличного бависка хлапцох, резултат на концу пошол на хасен Брестовчаньох, хтори победзели з резултатом 5:4.

Турнир прешол у добрей орґанизациї и добрей атмосфери зоз спортским навияньом за своїх фаворитох, медзитим, по словох тренера Сания Колошняя, порада медзи тренерами шицких штирох екипох, скорей змаганя, була така же би на турниру наступели лєм дзеци 1. и 2. класи основней школи, цо од штирох екипох випочитовали лєм Русиновци.

Други тренере до екипи когуцикох уключели и дзеци хтори 4., та аж и 5. класа, цо ше, и попри квалитетного бависка младих фодбалерох Русину, заш лєм неґативно одражело на конєчни резултат и освоєне место.

На тото шицко, дзеци 2. класи того дня мали и Першу причасц, та Русинов состав бул окреме ослабени.

На концу, 1. место припадло домашнїм зоз Крущичу, 2. були дзеци з Липару, 3. место припадло фодбалером з Бачкого Брестовцу, а 4. були Керестурци.

Русиново когуцики наступели у составе – Лазар Плавшич, Алекс Звинґ, Марко Илич, Тони Чизмар, Валентина Надь, Даниел Фейди, Йован Бошкович, Тони Надь и Никола Планчак.

