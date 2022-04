Никола Планчак найвецей допринєсол Русиновей побиди

РУСКИ КЕРЕСТУР – Того викенду, точнєйше всоботу 16. априла, на домашнїм терену, когуцики Фодбалского клубу Русин одбавели два змаганя процив екипи зоз Кули, у хторим єдно страцели, а єдно змаганє победзели.

Младша екипа когуцикох, дзеци народзени 2013. и 2014. року, страцели од Кулянцох зоз 5:2, алє старша екипа, дзеци 2011. и 2012. рок, указала лєпшу схопносц зоз лабду и надвладала госцох зоз 4:2

За младшу екипу когуцикох наступели – Давид Колошняї, Тони Сивч, Тони Надь, Тони Колошняї, Лука Зелич, Радош Селич, Йован Бошкович, Андрей Виславски, Давид Гарди, Филип Бурчак, Даниел Фейди и Иван Надь, а ґоли за свой тим дали Йован Бошкович и Тони Надь.

Старша ґрупа когуцикох наступела у составе – Алексей Виславски, Єлисей Пап, Дюла Фаркаш, Алекс Цвайґ, Марко Илич, Никола Планчак, Николая Рац, Валнтина Надь, Лазар Плавшич, Матия Чапко.

Русиновей побиди найвецей допринєсол Никола Планчак хтори дал шицки штири ґоли, а ту и одлични ґолман Алексей Виславски.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)