РУСКИ КЕРЕСТУР – Парохийни Каритас у Руским Керестуре орґанизує гуманитарну акцию збераня половноги облєчива и обуї за дзеци зоз притульного дому (,,Свратриште“).

Хто ма очувани половни шмати – якни, панталони, маїци, трикови (за возрост од 15 до 19 роки) або обуй (41-44) и хто их жада подаровац, може то зробиц на нєдзелю, 28. новембра у просторийох Каритасу (у ґаражи), у периодзе од 8 до 20 годзин.

