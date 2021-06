Нова „Заградка” и вифарбйованка

НОВИ САД – Пред лєтнїм розпустом ту и остатня „Заградка” у тим школским року. То двочисло за юний и юлий, аж на 28 бокох, а ту и нови дарунок наймладшим ‒ вифарбйованка. Яна Варґа, школярка шестей класи зоз Руского Керестура, илустровала кнїжку за дзеци „Вселенски корабель” автора Саши Палєнкаша, та зме з илустрацийох направели малу вифарбйованку.

На насловним боку фотоґрафия розбавених дзецох на Спортско-духовним стретнуцу школярох у Водици, а о тим друженю можеце пречитац на 2. боку. Там дознаце и о Републичней смотри рецитаторох у Валєве, и о наградзеней школярки Мии Чордаш зоз Руского Керестура и єй вистави найкрасших подобових роботох.

У литературней часци часописа вибрани писнї и приповедки наших писательох Ирини Гарди-Ковачевич, Мирона Будинския, Ксениї Палатинус, Миколи Скубана, Михала Рамача, Миколи М. Кочиша и Меланиї Павлович, а у рубрики Облачок до швета представена збирка приповедкох Златни ґарадичи Весни Видоєвич Ґайович.

Писателє Иґор Коларов и Слободан Вуканович дарую вам свойо кратки приповедки, а ту и єдна писня зоз Польскей.

У шицких трох наших школох (Руски Керестур, Коцур и Дюрдьов) школяре ґенерациї зоз руских оддзелєньох, а хто вони, пречитаце на 10. и 11. боку.

Духовни бок приноши кратки тексти о Святому духу и о Вознесению. У Малей заградки вибрани стихи и приповедка Якима Олеяра, Серафини Макаї и Юлияна Папа, а ту и илустрациї хтори треба повифарбйовац.

На Смотри кирилскей писменосци у Тителю и того року наградзени и писмени состави писани по руски, та су обявени и у Заградки. Три боки, як и звичайно, пошвецени писньочком, составом и малюнком вредних сотруднїкох зоз наших местох, а у рубрики Висти зоз школох дознаце хто бул наградзени на Медзиокружним и на Републичним змаганю зоз руского язика и язичней култури, и як означени Дзень школи у Руским Керестуре. Наша сотруднїца Нела Таталович порихтала вам два Забавни боки, а Радмила Ґикич Петрович вибрала три войводянски озера на хтори можеце пойсц того лєта.

Нє забудзце зоз лєтованя послац вистку и даєдну фотоґрафию до своєй Заградки.

