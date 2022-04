Нова опрема за Дом здравля у Кули

КУЛА – Концом прешлого тижня служба ґинеколоґиї у Кули, дзекуюци локалней самоуправи, достала нови гидраулични ґинеколоґийни карсцель.

Министерство здравя Републики Сербиї наявело донацию нового диґиталного рендґен апарату за потреби служби радиолоґиї, а инсталация апарату ше обчекує у наиходзацих мешацох.

Покраїнски секретарият за здравство обезпечел средства за набавку новей санитетскей превозки за потреби Служби наглей медицинскей помоци, а набавка будзе окончена концом априла або початком мая того року, преноша локални медиї.

