ШИД – У 14. колє Општинскей фодбалскей лиґи Шид, фодбалере Єдноти зоз Шиду на госцованю у Бинґули победзели ОФК Бинґула зоз 2:0.

На таблїчки Єднота хвильково штварта зоз 21 бодом, а у 15, колє Єднота будзе домашня Єдинству з Люби.

