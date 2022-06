Нова Русинова побида

РУСКИ КЕРЕСТУР – Екипа ФК „Русин” прешлей нєдзелї, 5. юния, у 29. колє Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, на домашнїm терену победзела екипу ФК „Полет” з Каравукова з резултатом 4:3 (1:0).

Ґоли за домашнїх у першим полчаше у 6. минути посцигнул Малацко, у другим, у 48. минути Кулич, а у 52. Саянкович, и у 90. Будински.

За Русин наступели Кронич Деян, Тома Стефан, Голик Боян, Вукович Владан, Малацко Андрей, Вуйович Филип, Чернок Деян, Кулич Янко, Бранкович Боян, Саянкович Матей и Маркович Оґнєн.

Як замена бавели омладинци Зорич Александар, Будински Деян и Иличич Марио, а пред конєц и Иличич Лука и Дудаш Андрей.

Русин зоз новима бодами назберал вєдно 55 и то дефинитивно значи и 4. позиция на таблїчки. Остава ище єдно стретнуце на концу першенства, Русин бави процив екипи Радничкого з Купусини.

