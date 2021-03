Нова Русинова побида

РУСКИ КЕРЕСТУР – У другим колє ярнєй часци першенства Подручней фодбалскей лиґи Зомбор внєдзелю, 14. марца, ФК Русин победзел екипу ФК Маґлич зоз Бачкого Маґличу з резултатом 3:1 (1:1).

Домашня екипа почала водзиц у 13. минути зоз ґолом Чернок Деяна, госци вировнали резултат у 41. минути, а ґол посцигнул Сантрач Ґойко.

У другим полчаше домашнї почали водзиц у 64. минути кед ґол посцигнул Бранкович Боян, а треци ґол зоз билей точки у 85. минути, за Русин потрафел Даноєвич Душан.

После тей побиди Русин остава на 4. месце на таблїчки зоз 38 бодами, а на соботу 20. марца у трецим колє госцує у Бачким Ґрачцу процив екипи Борца.

