„Новемберски днї“ у Сримскей Митровици

СРИМСКА МИТРОВИЦА – Нєшка, 1. новембра у рамикох традицийней манифестациї „Новемберски днї“ зоз котру Сримска Митровица означуе Дзень ошлєбодзеня, Дружтво Руснацох Сримскей Митровици пририхтало пригодни програмски змисти зоз чим ше тиж уключує до означованя того важного датума.

На вовторок у сримскомитровицкей ґалериї „Лазар Возаревич“ будзе отворена вистава фотоґрафийох зоз историї и живота Руснацох у тим городу зоз чим ше источашнє означи и 170 рочнїца приселєня Руснацох на простор Сримскей Митровици. Тиж так з истей нагоди у истей ґалериї зоз початком на 18 годзин будзе отримана промоция кнїжки „Ошмих порцуловей фиґурини“ автора Владимира Балащака котру будзе провадзиц и вистава фотоґрафийох „Ирени Колесар з почитованьом“ котра презентує коло 40 фотоґрафиї зоз уметнїцкого живота Ирени Колесар першей югославянскей филмскей гвизди котра по оцови ма руски коренї.

