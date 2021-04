Нове закрице на грекокатолїцкей церкви

КУЛА – Початком того тижня докончени роботи з котрима пременєне закрице на церкви свяшеномученїка Йосафата у грекокатолїцкей парохиї у Кули, котрому поверхносц 380 квадратни метери.

Роботи окончело подприємство „Ґавраˮ власнїка Славка Гаврилюка з Кули, иншак парохияна тей парохиї. На церкву тераз положени ґрамакс бетонски череп котри нє упива воду.

Як дознаваме од кулского пароха о. Дамяна Кичу ЧСВВ, тота инвестиция коштала 6.700 еври за материял, а 1.700 за роботу. Векшу часц пенєжу донирала церковна орґанизация „Реновабисˮ зоз Нємецкей, а 1.000 еври додал василиянски манастир котри у составе кулскей парохиї, а обчекує ше часц пенєжу за роботу зоз Келну зоз Нємецкей.

Циви за атмосферску воду доокола закрица поставела фирма „Пекмонтˮ власнїка Славка Пекеза з Нового Саду а вона их и спонзововала, вєдно зоз подприємством „Ґавраˮ.

Роботи тирвали кус вецей як три тижнї бо перше требало и зняц старе закрице хторе уж премакало, понеже церква збудована од 1982-83. рок.

