Нове медзинародне припознанє Наталиї Будински

БРИСЕЛ – На Конкурсу European School neta зоз Бриселу Наталия Будински наградзена за свою роботу хтора повязує математику и уметносц у инклузивним образованю.

Наградзена робота ше вола Уметносц Мондрияна як потримовка ученю математики а инспирована є зоз материялами з порталу Europeana. На тим порталу поставени велї материяли зоз европского културного нашлїдства.

Наталия Будински и член ґрупи европских наставнїкох котри ше занїмаю з уключованьом културних змистох Европи до настави. За тото змаганє були вибрани 20 европски наставнїки медзи хторима и Будинскова.

