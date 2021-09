ШИД – У трецим колє Општинскей фодбалскей лиґи Шид, Єднота дожила дома у Шидзе нове пораженє од Синдєличу з Ґибарцу зоз 4:2.

На таблїчки Єднота осма и потераз нє призначела анї єден бод, а у штвартим колє на нєдзелю будзе бавиц у Ямени процив Ґраничара.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)