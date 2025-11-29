Нове преподаванє будзе на нєдзелю

НОВИ САД – У Конкатедралней церкви святих апостолох Петра и Павла на нєдзелю 30. новембра на 18:30 будзе преподаванє на тему „Моц фамелиї”.
Преподавац будзе парох словацкей Евангелистичней церви у Новим Садзе о. Бранислав Кулик.
НОВИНСКО-ВИДАВАТЕЛЬНА УСТАНОВА РУСКЕ СЛОВО
NOVINSKO-IZDAVAČKA USTANOVA RUSKE SLOVO
NEWSPAPER PUBLISHING INSTITUTION RUSKE SLOVO
НОВИ САД – У Конкатедралней церкви святих апостолох Петра и Павла на нєдзелю 30. новембра на 18:30 будзе преподаванє на тему „Моц фамелиї”.
Преподавац будзе парох словацкей Евангелистичней церви у Новим Садзе о. Бранислав Кулик.