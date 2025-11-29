Вирски животРутенпресТексти

Нове преподаванє будзе на нєдзелю

автор Л. Сарич
автор Л. Сарич 13 Опатрене

НОВИ САД – У Конкатедралней церкви святих апостолох Петра и Павла на нєдзелю 30. новембра на 18:30 будзе преподаванє на тему „Моц фамелиї”.

Преподавац будзе парох словацкей Евангелистичней церви у Новим Садзе о. Бранислав Кулик.

