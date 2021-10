Нове число „Гласу союзу” после трох рокох

НОВИ САД – Тих дньох вишло нове трочисло «Гласу» Союзу Руснацох Українцох Сербиї. Число 22-24 приноши прилоги о означованю 30 рокох иснованя Союзу и одкриваню памятнїка українскому поетови и малярови Тарасови Шевченкови у Новим Садзе. Ту и прилог о означованю Дня нєзависносци України у Новим Садзе, здогадованє на одкриванє реновираного памятнїка Петрови Кузмякови на теметове у Руским Керестуре, звит о роботи Союзу за прешли рок, як и план роботи за тот рок.

Кед слово о прилогох наших сотруднїкох, нове число приноши статю Олега Петрука зоз Львова о др Гавриїлови Костельникови. Ту и поезия Тараса Шевченка и Лесї Українки чийо стихи прешпивал Михал Рамач.

Др Янко Рамач обявює статю з нагоди 150-рочнїци народзення и 95-рочнїци шмерци Володимира Гнатюка. Дюра Латяк з нагоди 85-рочнїци од народзеня академика Миколи Мушинки написал статю о велькому приятельови бачванско-сримских Руснацох.

У новим чишлє и интервю зоз академиком Юлияном Тамашом хтори водзела Олена Планчак-Сакач, а ту и пренєшени интервю з Михалом Рамачом котри вишол по италиянски у Риєки.

Приказ двох томох вибраних творох патриярха литератури Руснацох Сербиї Дюри Латяка подписує академик Микола Мушинка.

Микола Шанта дал приказ кнїжки прешпивох Михала Рамача «Перли шветовей поезиї», а кнїжку прози Янка Сабадоша «Розваляни салаш» приказал Михал Рамач.

Андрий Любка зоз України дал приказ кнїжки Миколи Шанти хтора обявена на українским язику того року у Львове.

Ту и звичайна рубрика «Гласу» In memoriam у хторей здогодуєме на членох Союзу инжинєра Петра Хому и професора Ивана Папа. Приношиме и здогадованє на Ярославу Галик, предсидательку Шветовей федерациї українских лемковских здруженьох котра нас тиж нєсподзивано напущела того року.

«Глас Союзу» вишол у новей ґрафичней форми зоз колор фотоґрафиями, як и надалєй будзе виходзиц, а мож го достац у Союзу Руснацох Українцох Сербиї.

Тото число пририхтали Микола М. Цап и Велимир Паплацко.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)