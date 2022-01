НОВИ САД – Дистрибуция за двочисло 1-2 новинох „Руске слово” будзе пожнїц до Сриму пре епидемийни причини.

Прето читачом даруєме двочисло у пдф формату, котре мож превжац ту: ruskeslovo 01-02 (3974-3975) 11.januar 2022.

Новинско-видавательна установа „Руске слово” ше пребачує своїм читачом и модлї за сцерпенє.

