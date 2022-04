ШИД – У стретнуцох 17. кола Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Срим, ґрупа Заход, хтори бавени всоботу, ОФК Бикич дома победзел Змай з Ночаю зоз 2:0, а ОФК Бачинци у Лачарку страцели од ЛСК зоз 1:0.

На таблїчки ОФК Бикич шести зоз 30 бодами, а ОФК Бачинци єденасти и ма 18 боди.

У 18. колє ОФК Бачинци дочекую Гранїчар (А), а Фрушка Гора будзе бавиц процив ОФК Бикич.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)