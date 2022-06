Нови виданя представени и у Коцуре

КОЦУР – У просторийох оддзелєня Явней библиотеки „Данило Киш” у Коцуре, односно у коцурскей читальнї пондзелок, 6. юния, у вечарших годзинох отримана промоция трох виданьох.

Присутним нащивительом представени „Правопис руского язика зоз правописним словнїком” авторох мр Гелени Медєши и проф. др Михайла Фейси, хтори обявел Завод за културу войводянских Руснацох вєдно зоз Дружтвом за руски язик, културу и литературу и Оддзелєньом за русинистику Филозофского факултету, „Словнїк компютерскей терминолоґиї” автора проф. др Михайла Фейси у виданю Универзитета у Новим Садзе и „Мала история Русинох” автора проф. др Ивана Попа у виданю Рускей матки.

Окрем авторох, промоциї присуствовали и рецензент проф. др Юлиян Рамач, а як визначел др Фейса, значне и же на промоциї бул присутни Славко Сабо з Вербасу, котри бул главни редактор рускей редакциї дзе Кочиш видал перши Правопис.

З тей нагоди авторе бешедовали о дилемох хтори ше з часом зявели у нашим язику, з оглядом же остатнє виданє Правопису, „Правопис руского язика” Миколи М. Кочиша, видати 1971. року. Тиж, бешедоване о церковней терминолоґиї, як и о компютерскей терминолоґиї, о еколоґийней терминолоґиї, родовей перспективи и иншим.

О „Малей историї Русинох”, котра вельки проєєкт и на котрей робели осмеро прекладателє, проф. др Фейса гварел же кнїжка облапя период од єдного милениюма, од першого споминаня Русин/Рутен, по нєшка. О самей кнїжки бешедовал Дюра Папуґа як видаватель руского прекладу.

Проф. др Фейса наявел же подобни подїї буду отримани и у других наших местох. Шлїдуюци промоциї буду у Кули и Вербаше, а плановане и же би були у Сримскей Митровиц, Шиду, як и у Новим Орахове.

По законченю промоциї, шицки нащивителє достали по безплатни прикладнїк шицких трох публикацийох, а дискутованє о промовованих кнїжкох и друженє предлужене у приємней атмосфери.

