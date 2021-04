Нови застави поставени на будинок „Рускому”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Три застави хтори спред будинку ЯКП „Руском” у Руским Керестуре украднути всоботу, 27. марца, тих дньох пренайдзени, алє на їх место поставени нови.

Як Рутенпрес нєурядово дознава, застава Войводини була запалєна, руска застава нє пренайдзена, а процив влапених виновнїкох почал вишлїдни поступок у Полицийней управи Зомбор.

Лиґа социялдемократох Войводини (ЛСВ), з тей нагоди, у сообщеню за явносц найоштрейше осудзела вандалски поступок и поволала шицких актерох дружтвеного живота, окреме ношительох власци и медийни хижи, же би застановели нєтолеранцию, бешеду мержнї и провокациї медзинационалних зраженьох.

Тот поступок осудзел и директор Рускому Иґор Фейди, зоз апелом же би ше при людзох, окреме при младих, подзвигла свидомосц о чежини того процивуставного дїла, за хторе предвидзени строги кари.

