Нови комби „Белавей птициˮ

КУЛА – Предсидатель Општини Кула Дамян Милянич 11. януара придал ключи новей комби превозки директорови Здруженя за помоц МНРО „Белава птицаˮ Маркови Кошутичови.

Нова превозка прилагодзена за превоженє особох зоз инвалидитетом, а за його купованє обезпечени 36 тисячи еври. Як виявел директор Кошутич, за 20 роки иснованя Здруженя першираз же достали цалком нову превозку хтора подполно прилагодзена потребом їх хасновательох хторих ше кажди дзень зоз шицких седем населєних местох општини привожи до дньового центру „Белавей птициˮ. Тиж комби будзе служиц и за велї други услуги, як и за здравствени потреби хасновательох того Здруженя.

