Нови коцочки у мозаїку животописа Aрсения Tеодоровича

Новинараска асоцияция Руснацох того 2021. року реализує два проєкти. У катеґориї нєзависней продукциї, а на инциятиву Рускей редакциї РТВ Войводини, достата на конкурсу покраїнского Медийского сервису потримовка за 12 емисиї за дзеци „Дзецински куцик”. Потераз реализовани пейц, котри по оцени патрачох и новинарского фаху праве ошвиженє у катеґориї програми за дзеци. Други проєкт „Подобови космополитизем у ґалериї портретох Крижевскей епархиї – нєпозната робота Арсения Теодоровича”. Тот проєкт потримал Покраїински секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини и Завод за културу войводянских Руснацох, а потримовка ознова пришла и з боку РТВ Войводини. Нажаль обидва проєкти ше одвиваю у нєпреривней загроженосци од епидемийних мирох и буджетских огранїченьох.

Пре скромни средства котри достал проєкт „Подобови космополитизем…” проєктни тим го планує витвориц у двох етапох. Перша будзе закончена до конца того року зоз ауторску трицецминутову ТВ емисию (сербско-руска верзия) котру пририхтує Олґа Карлаварис и екипа РТВ Войводини и закончуюцим писаним словом о резултату виглєдованя – авторству портрета владики Константина Станича, котре документую историчарки уметносци мр Драґойла Живанов и Милена Врбашки, музейни совитнїци Ґалериї Матици сербскей.

Векшини читачох наслов проєкта „Подобови космополитизем у ґалериї портретох Крижевскей епархиї” нє драгоказ за розуменя проєктного циля, поготов же ше ту нашло и мено Арсения Теодоровича (1767–1826), найвизначнєйшого сербского маляра на концу 18. и початку 19. вику. За широки публикум, окреме загадочне цо спомнути маляр ма заєднїцке зоз Руснацами, ширше поведзене, грекокатолїками?

Историчаром уметносци и малочисленей явносци познате же Теодорович мальовал иконостаси у Грекокатолїцкей церкви у Руским Керестуре и Коцуре и тоти два факти уж обробени у академскей заєднїци. Медзитим фаховцом, аж и гевтим котри ше детально занїмали зоз опусом того маляра, остали нєпо-знати два важни факти: Теодорович намальовал портрет теди актуалного владики др Константина Станича, як и иконостас за Грекокатолїцку церкву у Крижевцох, а котри ше нєшка, далєко од очох виглєдовачох, находзи у церкви у Стойдраґи (Самобор, Жумберк). Тоти два факти, як ше то часто случує у виглєдовацким поступку, одкрити случайно, алє су у медзисобней вязи котра чека свойо документованє.

Проєктни тим и екипа РТВ Войводини концом септембра и початком октобра, у поради и зоз дошлєбодзеньом крижевского владики монс. Милана Стипича пребували три роботни днї у Крижевскей епархиї и Семинариї у Заґребе, виглєдуюци шлїд А. Теодоровича у културним нашлїдству грекокатолїкох (та и Руснацох) котри вон охабел пред вецей як двасто роками. Резултат тей нащиви, односно, зазначени архивски документи, назнїмани видео материял и окончени розгварки, указую же члени проєктного тима дознали вельо вецей як ше на початку тей, пре велї причини стресней драги, знало. Виплацело ше. Треба буц щири и повесц же податки, котри позберал проєктни тим, по тераз були познати лєм найузшей церковней гиєрархиї. НАР-ов проєкт их жада документовац и презентовац фаховей и ширшей явносци и реґиону дзе творел А. Теодорович. Бо гоч кельо животопис маляра такого „калибра” преучени и документовани, историоґрафия, односно живот вше може доложи даяаки нови моменти.

У року кед ше зазначи 225-рочнїца од народзеня Арсения Теодоровича, а то нарок, проєктни тим НАР реално очекує же достанє потримовку найширшєй заєднїци за друкованє кнїжки (друга проєктна фаза) котра документує резултати вецеймешачного виглєдованя.

Особнє думам же би то було, нє лєм доприношенє историї сербского малярства и автентичносци духовного скарбу грекокатолїцкей церкви, алє насампредз почитованє ґу малярови котри, у тедишнїм чаше, естетику сакралного простору дзвигнул на найвисши уровень.

