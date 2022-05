Нови кредитни линиї за розвой польопривреди

КУЛА – Покраїнски фонд за розвой польопривреди отворел нови кредитни линиї за польопривреду зоз нїзку каматну стопу.

Зоз тим кредитним аранжманом облапени – набавка новей польопривредней механїзациї, нових системох и опреми за наводньованє и вибиванє студнї, опреми за статкарски фарми, опреми за пчоларство, потим кредити за финансованє инвестицийох у сектору проробку овоцох, грозна и желєняви, за набавку нових мрежох процив каменцу, за вибудов силосох, хладзальньох, за набавку целятох и прашатох, овчаства, козарства и швинярства, як и за купованє польопривредней жеми до 5 гектарох.

Подробнєйши информациї мож найсц на сайту Покраїнского фонду за розвой польопривреди www.fondpolj.vojvodina.gov.rs/ або у Канцелариї за локални економски розвой, на число телефона 025/751-189.

Конкурси отворени по 31. май 2022. рок.

