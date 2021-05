Нови людзе – нови идеї

Члени Здруженя гражданох „Pact Ruthenorum” початком априла отримали схадзку на хторей єдногласно вибрали Деяна Павловича за нового предсидателя, на мандат од двох рокох, а за його заменїка Янка Хому. Яки плани ма нове руководство того керестурского младежского Здруженя, як мож постац член Пакту, лєбо помогнуц им у роботи, виприповедали нам за МАК.

До пременкох пришло понеже потерашнєй предсидательки Пакту Ясни Медєши, як и заменїкови предсидателя Даркови Папуґови вишли мандати. На схадзки були даєдни стари члени „Пакту Рутенорум”, алє и нови, хтори ше праве тот дзень учленєли до Здруженя, медзи нїма и Деян и Янко. До Управного одбору „Пакту Рутенорум”, окрем Павловича и Хому, вибрани и Наташа Гайдук, Ивана Планчак и Дарко Папуґа. Цо у Пакту дочекало нове руководство, гваря:

– Пакт уж даскельо роки бул лєм на младших, а остатнї час нє бул цалком функционални. Щиро, дакус нас дочекал гаос. Гришка була, нє тих младших, алє и нас, старших, хтори зохабели шицко на нїх най ше знаходза. Ми ше уключели до Пакту, а нє знали зме точно яка ситуация, та тераз, цо баржей уходзиме, наиходзиме на даяки мали проблеми, алє вони ше шицки даю ришиц. Лєм треба часу – толкує нови предсидатель Пакту Деян Павлович, студент докторских студийох, мастер инженєр електротехнїки и рахункарства: биомедицинске и еколоґийне инженєрство, длугорочни член ФК „Русин” и єден од авторох подкасту по руски „Коло казаня”.

Нови Пактовци ище нє бешедовали детально о активносцох хтори буду орґанизовац, медзитим, вшелїяк же предлужа зоз тим цо Здруженє робело и потераз. Толкую же им нє циль ориєнтовац ше лєм на журки, алє на активносци и друженя хтори уключую руску заєднїцу, язик, културу…

– Тераз нам дакус и завязани руки пре тоту ситуацию зоз корону, алє нє муши значиц же то подле же нас дочекала пандемия. Можебуц треба вихасновац щесце у тим нєщесцу, же бизме Пакт дакус дзвигли на ноги, научели дзе можеме конкуровац, як ше пише проєкти, пошорели нашо просториї и друге – визначує Яни Хома, мастер професор ґеоґрафиї, хтори уж ма искуства у роботи здруженьох, понеже є у Управним одборе Спортских бавискох „Яша Баков”, бул подпредсидатель Шаховского клубу „Русин”, медзи орґанизаторами спортских турнирох… та би любел кед би ше члени Пакту повязовали и зоз другима здруженями и институциями.

„Пакт Рутенорум” хаснує єдну просторию у Спортскей гали, хтору дзелї зоз ище єдним здруженьом, а пред двома роками од општини Кула достал на хаснованє и часц простору у Младежским доме. Медзитим, тоти просториї перше треба реновирац же би ше керестурска младеж у нїх могла зиходзиц.

– Там Пактовци уж мали роботну акцию, алє то ище вше нєадекватни простор за даяки активносци. Нє знали зме цо нас чека, нїґда зме нє були у тих просторийох. Тераз зме видзели же єст наисце вельо роботи, алє годно то пошориц. Наприклад, треба зредзиц мури же би ше их вец могло обилїц, повала у подлим стану и друге. Будзе требац обезпечиц и мебель… За шицко тото треба пенєжи и роботну моц. Општини ше плаци скоро 2 000 динари мешачно за хаснованє тих просторийох цо, мушиме припознац, дакус парадоксалне, бо Младежски дом направели Керестурци. То можебуц випатра як мали пенєж, алє Пакту, як нєпрофитному здруженю, то наисце вельо. Пробуєме послац даяки допис, бешедовац зоз людзми у Општини же би нас ошлєбодзели од тих трошкох. Просториї у Гали добри, алє там мож отримовац лєм, наприклад, схадзки. Уж зме их були дакус пошориц, оспособели зме себе векши простор. Пописовали зме и опрему хтору Пакт ма – толкую Деян и Яни.

Пакт Рутенорум” ше финасує лєм прейґ проєктох и донаторствох. Прето им барз важне же би им поєдинци и приватнїки на гоч яки способ помогли, за початок коло ушорйованя просторийох, дзе планую направиц куцик у хторим ше годни зазберовац шицки млади. Младежи у валалє то будзе барз значиц, понеже ше остатнї роки слабо маю дзе зиходзиц.

Помогнї и ти Хто дзечни помогнуц „Пакту Рутенорум” у їх роботи, може ше явиц членом Здруженя, а може им и писац на Пактов Инстаґрам, лєбо Фейсбук бок. Вони поволую и шицких заинтересованих же би ше учленєли, лєбо ознова активовали у Пакту.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)