Нови мири за орґанизованє хованьох

КУЛА – Пре зменшованє ризику од заражованя з вирусом Ковид-19, на вчерайшей схадзки Штабу за позарядово ситуациї општини Кула, принєшени розказ хтори вязани за орґанизованє хованьох.

З оглядом же ше епидемиолоґийни мири на хованьох вше менєй почитує, и же число заражених у остатнїх даскельо дньох нагло поросло, од нєшка нє допущене виявйованє сочувствийох у каплїчки, лєм на отвореним просторе у цо кратшим часовим периодзе без физичного контакту док ше виявює сочувствиє.

Службу на хованю ше будзе окончовац на отвореним просторе опрез каплїчки, а на хованьох можу буц присутни лєм найблїзши члени фамелиї.

На уходзе до каплїчки обовязне обезпечиц средства за дезинфекцию рукох, а на уходзе до теметова треба положиц обвисценє о способе поступаня под час хованя.

(Опатрене 8 раз, нєшка 8)