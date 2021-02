Нови облаки на будинку при Водици

РУСКИ КЕРЕСУР – У Марийовим святилищу Водици, на помоцним будинку вчера заменєна векша часц столариї, цо оможлївели средства з локалней самоуправи. Роботи прето бул видзиц и Водицу нащивел предсидатель Општини Кула Дамян Милянич.

Як за медиї виявел тутор Водици Владо Чизмар, дзекуюци лоньскей донациї зоз Општини, тераз ше могло заменїц ище 6 ПВЦ облаки на будинку, и подзековал предсидательови и на тим же прешлей єшенї до Водици тиж уведзену водовод. Чизмар визначел сотруднїцтво, як з локалну самоуправу, так и з валалским ЯКП Руском, Месну заєднїцу и другима хтори дзечнє сотрудзую кед у питаню Водица хтора отворена за шицких людзох, а наявел и вибудов будуцей сали за стретнуца и ноцнїки.

Предсидатель Дамян Милянич з тей нагоди визначел окремносц места Водици, як и же дзекуюци закладаню и злагоди людзох у шицких обласцох хтори водза Керестур зоз вельку любову, локална самоуправа дзечнє и финансийно потримує рижни проєкти.

Вон тиж наявел прейґ конкурсу и у чечуцим року софинансованє роботох на вирских обєктох у Керестуре.

(Опатрене 7 раз, нєшка 7)