Правопис подзелєни керестурским институцийом

РУСКИ КЕРЕСТУР – Правопис руского язика з правописним словнїком хтори нєдавно видруковани, вчера подзелєни у институцийох у Руским Керестуре – у Школи, Парохиї, Доме култури и дописовательстве Руского слова.

Директорка Заводу за културу войводянских Руснацох Анамария Ранкович, представнїца єдного з видавателя того значного виданя, вєдно зоз проф. др Михайлом Фейсом, єдним з авторох нового осучашнєного Правопису, подаровали го начишлєним институцийом.

У Основней и штреднєй школи Петро Кузмяк по прикладнїк достали учительки и наставнїки, як и школяре осмей класи и ґимназиялци руских оддзелєньох. По прикладнїк Правопису однєшени и до Парохиї св. оца Миколая, Дому култури и дописовательом нашого тижньовнїка.

Пред тим, тиж вчера, Правописи однєшени и подаровани и у ОШ Братство єдинство у Коцуре тиж наставнїком, учительком и школяром руских оддзелєньох. По словох Ранковичовей, планую таки дарунок однєсц и до школи до Дюрдьова, а потим до сримских и других наших местох.

