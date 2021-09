Нови превозки за Дом здравя и Общи шпиталь у Вербаше

ВЕРБАС – Дом здравя „Велько Влахович” и Общи шпиталь Вербас достали од Покраїнскей влади нови превозки за потреби пациєнтох, преноши општински сайт.

Директорка вербаского Дома здравя др Ясмина Аси и директор Общого шпиталю др Милан Попов превжали ключи превозкох, котри им на святочносци отриманей у Новим Саду уручел предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович.

Вкупно подзелєни 32 нови санитетни, диялизни и путнїцки превозки за патронажу, з провадзацу медицинску опрему, за чию набавку Покраїнска влада видвоєла 100 милиони динари.

Дом здравя „Велько Влахович” достал превозку за превоженє пациєнтох на диялизу, а Общи шпиталь Вербас достал санитетну превозку.

Покраїнска влада, по Мировичових словох, од 2016. року обезпечела вецей як 90 нови превозки за здравствену систему Войводини, зоз чим значно унапредзена здравствена система, попри других значних укладаньох векших як 12 милиярди динари.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)