Нови предсидатель КПД „Карпати” Микола Папуґа

ВЕРБАС – У просторийох КПД „Карпати” у Вербаше пияток, 25. фебруара, отримана Рочна скупштина Дружтва, схадзки старого Вивершного и Главного одбору, потим и виберанкова Скупштина на котрей вибрани нови предсидатель, як и члени нового Вивершного одбору Дружтва, а меновани и члени нового Главного одбору вербаского КПД „Карпати”. Тиж, отримана и перша схадзка Вивершного одбору у новим составе.

Того дня отримана и схадзка Месного одбору Рускей матки, промоция глашнїка Рускей матки „Руснак”, а потим вибране руководство МО Рускей матки, односно предлужени мандат старому. На концу отримана и кратка святочна програма з котру означене Националне швето Руснацох у Републики Сербиї, понеже у януару кед було плановане, преслава нє отримана пре вельо хорих членох Дружтва.

На Рочней Скупштини КПД „Карпати” прилапени звит о роботи Дружтва медзи двома рочнима схадзками, закончуюци рахунок и финансийни звит. Тиж, розпатрани и терашнї финансийни стан и бешедоване о наступних активносцох секцийох Дружтва, а похвалєна и робота шицких секцийох, як и визначни наступи на числених манифестацийох.

На виберанковей Скупштини КПД „Карпати” за нового предсидателя вибрани Микола Папуґа, а за заменїка предсидателя Василь Децешен. Попри нїх, за членох Вивершного одбору Дружтва меновани Кузма Єлена, Фа Оля, Рахман Ґоран, Барановски Борис, др Деян Загорянски, Владо Будински и Владо Мученски.

За членох нового Главного одбору Дружтва меновани др Деян Загорянски, Мали Славица, Мученски Владимир, Иван Наталия, Стрибер Михайло, Янко Сеґеди, Чизмар Йовґен, Деянович Александра, Рац Ксения, Ґайдош Славко, Медєши Дария, Дївульски Славка, Биленкий Борис, Кузма Єлена, Мученски София, Тамаш Михайло, Козакив Марица, о. Гудак Алексий, Микитишин Славко, др Антоняк Снежана и Станков Оля.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)