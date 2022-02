Нови предсидатель Месней орґанизациї пензионерох Любомир Дудаш – Инґе

РУСКИ КЕРЕСТУР – Месна орґанизация пензионерох отримала порядну рочну скупштину, на котрей звит о роботи и финансийох поднєсла потерашня предсидателька Иринка Бики котра потим задзековала на тоту функцию, а на єй место вибрани Любомир Дудаш – Инґе.

Пензионере дїловали позитивно прешлого року, скромно, зоз членством котре чишлї коло 290 особи, удатно набавяли огриву и рижни поживово продукти котри їх члени виплацовали на вецей мешачни рати. У складзе з тим, приходи були векши од розходох за 53.000 динари. Вшелїяк же найважнєйше наглашиц же потерашнє руководство охабя чисти рахунки, без длуствох, визначовала Иринка Бикийова, а у своїм обгрунтованю финансийного звиту, поровнала и податки дїлованя зоз 2019. року, у котрим направени вецей як два раз векши обток средствох, а заш лєм каса була у минусу.

Як найвекши проблем, а можебуц и циль ґу котрому треба исц, то же нєобходно звекшац членство, понеже у валалє єст дакус вецей як 900 пензионерох, а менєй як трецина члени Здруженя, а вшелїяк же бенефити од членства вецейнїсти.

Були поштреднїки и совитнїки коло одходу до баньох котри ше реализує прей ПИО фонду и коло конкурованя за социялни пакети при Општинскому здруженю пензионерох. Попри тим, удало ше им и обилїц просториї, а нови домар место упокоєного Янка Катону то Владимир Салонтаї.

Потерашня предсидателька Бикийова задзековала после двох рокох нєсебичней и вичерпней роботи пре приватни причини, а пре исте задзековал и секретар Яким Орос ище у децембру прешлого року. По спатраню на околни месни орґанизациї, догварене же касирка Веселка Штранґар будзе окончовац и функцию секретара, предсидатель будзе Любомир Дудаш, а ту и Одбор котри будзе помагац як и потераз.

Скупштини присуствовал и секретар Месней заєднїци Михайло Пашо.

(Опатрене 22 раз, нєшка 22)